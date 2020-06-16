В Москве открылись летние веранды

Московские кафе и рестораны открывают летние веранды. Это произошло в рамках второго этапа снятия ограничений, введенных для борьбы с пандемией COVID-19. Но рестораторы и посетители должны по-прежнему соблюдать санитарные правила: носить маски и перчатки, держать дистанцию в 1,5 метра между столами, проводить регулярную дезинфекцию.

Со вторника в Москве вновь заработали стоматологические кабинеты, библиотеки и предприятия сферы услуг. Частично открываются музеи, но без права проводить экскурсии и массовые мероприятия. Спортивные мероприятия можно проводить при условии, что трибуны заполненны не больше чем на 10%. Наконец, открылся и Московский зоопарк, билет в который можно купить пока только на интернет-сайте во избежание образования очередей у касс.

Общее число заболевших ковидом в столице России достигло 208 680, а число смертельных случаев – 3 386. За последние сутки было подтверждено 1416 новых случаев заражения. Почти в два раза больше человек за последние сутки выздоровели.