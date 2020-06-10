Два месяца до окончательной отмены карантина в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о значительном снижении смертности от коронавируса. По его словам, в июне число умерших будет значительно меньше, чем в мае, а целом летальность от COVID-19 в столице ниже, чем в других городах. В течение двух месяцев градоначальник обещает отменить оставшиеся карантинные ограничения:

«У нас ещё остаются ограничения, связанные с массовыми мероприятия, посещением театров, кино, концертных залов, спортивных мероприятий. Эти решения скорее всего будут приняты в начале июля. Таким образом, если ситуация позволит, в течение двух месяцев мы перейдёт практически полностью к нормальному режиму».

Мэрия Москвы начала смягчать карантинные меры в середине мая. На этой неделе отменены режим изоляции, пропускная система и график прогулок. Снят запрет на работу парикмахерских и салонов красоты.

Предполагается, что с 16 июня откроются веранды кафе, стоматологические клиники, библиотеки и музеи. Ещё через неделю мэрия обещает снять ограничения на работу детских садов. При этом взрослые в общественных местах по-прежнему обязаны носить маски и перчатки.