Европарламент: зарядка должна быть одна

Евросоюз настаивает на том, чтобы зарядные устройства для всех мобильных телефонов, независимо от марки, размера или модели, имели одинаковый разъём. В четверг Европарламент подавляющим большинством голосов проголосовал за резолюцию, призывающую Еврокомиссию добиться этого от кампаний-производителей.

Депутат-социалист с Мальты считает, что наличие разных кабелей и наконечников создаёт путаницу:

«Мы не регулируем зарядку как таковую, мы регулируем зарядный порт, который имеют мобильники, а также устройства малого и среднего размера, такие, как планшеты, электронные книги и цифровые камеры, - сказал Алекс Аджиус Салиба. - Этот порт мы пытаемся стандартизировать, чтобы был универсальный порт для всех, один общий порт для зарядки".

Десять лет назад на рынке было около 30 типов зарядных устройств. Теперь их всего три. Евродепутаты считают, что два из них, по сути, лишние, поэтому потребители выбрасывают слишком много проводов и гаджитов.

"Этой общей зарядкой мы поможем окружающей среде, - продолжал мальтиец. - Пока ЕС производит около 51 тысячи тонн электронных отходов из этих устройств каждый год".

Некоторые производители телефонов, такие, как Apple, подвергли критике действия ЕС, заявив, что они душат инновации.

Но сотрудник организации защиты прав потребителей считает, что стандартизация зарядных устройств окажет положительное влияние на продажи электроники по всей Европе и избавит покупателей от лишних расходов:

"Всякий раз, когда вы покупаете продукт, нуждающий в подзарядке, вы получаете комплект, - говорит Фредерико Да Силва. - Потребителя не спрашивают, хочет ли он новое зарядное устройство, и ему, скорее всего, приходится переплачивать за товар".

Теперь Европарламент ждёт предложений от Еврокомиссии. Разработка нового законодательства может занять годы, за которые процесс зарядки, возможно, станет беспроволочным.