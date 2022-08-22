Лукойл полностью купил Спартак, Федун уходит

Российский нефтяной гигант Лукойл сообщил о приобретении футбольного клуба "Спартак-Москва" и его домашнего стадиона "Открытие банк арена". В то же время, миллиардер Леонид Федун выходит из состава акционеров клуба и больше не принимает участие в управлении.

В инвестиционном портфеле Лукойла теперь 100% акций АО Футбольный клуб "Спартак-Москва" и стадиона "Открытие банк арена", - говорится в официальном сообщении компании. Уже более 20 лет Лукойл - генеральный спонсор московского футбольного клуба красно-белых. Как заявили в компании, теперь к управлению клубом намерены привлечь профессионалов: "В ближайшее время Лукойл планирует реализовать ряд стратегических инициатив, направленных на совершенствование системы управления клубом с целью создания более прозрачного и коллегиального механизма принятия решений, с привлечением профессионалов, имеющих успешный опыт работы в области спортивной индустрии", - уточняет пресс-релиз нефтяной компании.

В Лукойле намерены продолжить активное развитие клубной инфраструктуры. Как утверждают в компании, будут созданы "условия для перевода Академии им.Федора Черенкова (московская футбольная детско-юношеская школа) в Тушино. Также компания выступит инвестором строительства универсального спортивного зала и гостиницы для спортсменов и болельщиков в Тушино".

В конце июня владелец "Спартака" Леонид Федун ушел с должности вице-президента "Лукойла", которую он занимал с 1994 года. После ухода "в связи с достижением пенсионного возраста и по семейными обстоятельствам" Федун заявил, что продолжит и дальше заниматься "Спартаком". До последнего времени Федун владел около 32% акций "Спартака". После перехода 100% акций в руки Лукойла 22 августа 2022 года было объявлено о сложении Федуном полномочий президента, члена и председателя совета директоров клуба.