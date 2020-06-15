Май-2020: жарко и сухо

Программа "Климат сегодня" продолжает ежемесячно следить за состоянием здоровья климата Земли с опорой на данные Службы по контролю за изменением климата программы "Коперник". Как выяснилось, в мае планета поставила очередной рекорд.

Майский прорыв

На планете май этого года стал самым теплым за историю наблюдений, температура превышала средний показатель за период 1981-2010 годов на 0,6 градуса.

Температурный рекорд. Euronews

Анализируя цифры детальнее, мы наблюдаем вариативность между регионами. Так, синим цветом на графике ниже отмечены участки - от Скандинавии до Черного моря - где температура в мае была ниже среднестатистической из-за постоянного притока прохладного воздуха с северо-запада.

Аномальные температуры на планете. Euronews

Еще одна важная тенденция последних месяцев - повышение температуры в Сибири; в среднем в мае там было на 10 градусов теплее. Однако главной тенденцией весны- 2020 специалисты называют нетипичную засушливость.

Она наглядно отражена на графиках ниже: красным цветом отмечены районы с пересушенным верхним слоем почвы; видно также. что осадков в указанный период выпало меньше.

Засушливость почвы и малое количество осадков. Euronews

Ни сена, ни воды

Как европейские фермеры справляются с проблемой изменения климата? Известно, что нынешним летом их ждут высокие температуры и риск засухи. Успеют ли они адаптироваться к новым условиям или изменения слишком резки? Эти и другие вопросы наш корреспондент задал Орельену Мурье, фермеру из французского Ардеша.

Орельен Муре трудится на своей ферме 15 лет, его предки жили здесь, в старинных стенах хозяйства, с 19 века. Мужчина рассказывает: "Регулярные засухи - действительно самое большое изменение за последние несколько лет. Только за три года мы пережили три серьезных эпизода, нынешней весной - опять засушливый период. Это означает заметное падение объема заготовки растительных кормов".

Ферма Орельена раньше заготавливала достаточно сена для самообеспечения, однако теперь хозяйство начиная с поздней весны вынуждено закутать корм. "На поле был естественный источник воды, тек ручей, - показывает Орельен. - В последнее время ручей редко оставался наполненным круглый год, так как источник пересыхает. Так что мы вынуждены допаивать коров из цистерны".

Нехватка воды, повышение температуры - все больше европейских фермеров испытывают на этом фоне неуверенность в завтрашнем дне. Им приходится адаптироваться к новым условиям и одновременно реагировать на требования сократить выбросы парниковых газов в агросекторе.

Многие ищут новые пути хозяйствования, однако, по мнению эксперта Патрика Бертуцци, точечных усилий может быть недостаточно.

"Если мы посмотрим на сектор в целом, то заметим тактическую адаптацию хозяйств. Иными словами, мы пытаемся изменить ежедневную работу, не затрагивая основ агросистем", - говорит он. Исследователь убежден, что революция в сельском хозяйстве неизбежна: "В зависимости от темпов изменения климата и, особенно, если мы продолжим придерживаться обычного сценария ведения бизнеса, ничего не сделаем для ограничения объемов выбросов, то к 2070-2100 годам мы получим совершенно измененные сельхозсистемы, включая и изменившийся пейзаж".

Орельен Мурье пока делает то, то что в его силах. Он уменьшает поголовье, чтобы не тратить столько воды. Фермер планирует выращивать виноградную лозу, чтобы диверсифицировать производство и гарантировать бизнесу большую стабильность в будущем. "Мы вынуждены адаптироваться к грандиозным изменениям, - поясняет он. - Изо дня в день мы видим, что времена годы - не те, что прежде; меняется и периодичность осадков и жары. Нам приходится коренным образом перестраивать способ хозяйствования".