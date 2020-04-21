Расходы на пандемию и климат в бюджете Евросоюза

Деятельность Евросоюза во многом нарушил кризис с коронавирусом. Из-за него многим государствам-членам угрожают рецессия и массовые увольнения.

На решение этих проблем некоторые предлагают перебросить деньги, предназначенные, например, на внедрение в экономике чистые технологий. Возникли сомнения в том, может ли Брюссель позволить себе флагманский проект "Европейская зелёная сделка".

Но вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс подтвердил в твиттере её приверженность достижению в ЕС к 2050 году углеродной нейтральности, то есть сведения к минимуму вредных выбросов в атмосферу.

Так же конструктивно настроен и Европарламент. Председатель комитета по окружающей среде сообщил, что предотвращение климатических изменений становится ключевым элементом плана экономического восстановления:

«Климатический кризис не исчез со вспышкой Сovid-19, - сказал Паскаль Канфэн. - Мы должны убить нескольких зайцев одним выстрелом: поднять европейское хозяйство, сохранить занятость и ростЮ отдавая при этом приоритет отраслям, которые могут обеспечить решение климатического кризиса ".

Канфэн подсчитал, что на выполнение этих задач потребуется 300 млрд евро государственных инвестиций в течение двух лет.

Тем временем, автомобильная промышленность подтвердила своё намерение в перспективе выпускать экологически безупречные машины. Однако, в данный момент ей нужно спасти от закрытия свои европейские предприятия и рабочие места.

«Если мы не выживем, то не выживет европейский автомобильный рынок, и на него хлынут более загрязняющие воздух автомобили из США, Китая или Азии, - сказал глава Европейской ассоциации автопроизводителей Эрик Марк Уайтема. - Мы готовы вместе с господином Тиммермансом предпринять правильные шаги, чтобы снова сделать Европу и европейский рынок, а также европейский автопром сильнее ».

По предварительным оценкам, для оживления экономики Евросоюза необходимо до триллиона евро. Эти сумма можно было бы заложена в следующий бюджет ЕСЮ дополнительных ассигнований в нём могут потребовать также здравоохранение и финансовый сектор.

Среди 27 стран-членов нет единства мнений по этому вопросу. Главы государств и правительств будут решить его под давлением чрезвычайных обстоятельства в четверг на видеоконференции.

Глава аналитического центра по климатическим изменениям считает, что нынешняя обстановка оправдывает повышения государственные заимствования, пусть это и приведёт к росту долгов:

«Этот бюджет должен быть амбициозным и свободным от мер жёсткой экономии, которые в нынешнем обстановке неуместны, - сказал Ронан Палмер. – Европа должна чётко заявить, на чём она стоит, куда она собирается вкладывать свои деньги. Она должна отменить ограничения на расходы и щедро тратить. При кризисе не время быть скупыми».