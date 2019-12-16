2019 год побил новые рекорды. Что происходит с климатом?

2019-й оказался нетипичным годом, одним из самых теплых. Жаркие температуры, лесные пожары, таяния полярных льдов, отступающие ледники, повышение уровня моря. Уровень углекислого газа – самый высокий за миллионы лет. Какое будущее у климата?

В специальном выпуске программы «Климат сегодня» с полей 25-й конференции ООН по климату в Мадриде мы оглянемся на 2019 год. И узнаем, насколько исключительным он станет в итоге?

Мы изучим разрыв между уровнем выбросов в атмосферу, который был обещан, и реальным положением вещей. А также узнаем последние данные службы мониторинга изменения климата в рамках программы «Коперник» (C3S)

На наши вопросы ответят Вансен-Энри Пёш из службы мониторинга изменения климата в рамках программы «Коперник» и Макс Диллей из Всемирной метеорологической организации.

Джереми Вилкс, Euronews:

— 2019-й стал рекордным годом. Стоит напомнить, что в начале года в северной Америке морозы доходили до -30 в сопровождении полярных вихрей, летом во Франции было +46, новый температурный рекорд. Стали ли эти показатели «новой нормой», должны ли мы к ним привыкать? и насколько экстремальными могут стать погодные условия и климат?

Макс Диллей, Всемирная метеорологическая организация:

— _2019-й стал вторым или третьим самым теплым годом в истории наблюдений с доиндустриальных времен, превысив рекордные до этого показатели на 1,1 градуса. В последний раз, когда Земля сталкивалась с такими температурами, уровень моря был на 6-9 метров выше сегодняшнего. Поэтому к тому времени, когда планета достигнет нового баланса, уровень моря будет продолжать подниматься, лед будет продолжать таять. Если говорить о всех густонаселенных прибрежных районах, то просто представьте, что повышение уровня моря на 6-9 метров будет означать для местного населения. _

Вансен-Энри Пёш, служба мониторинга изменения климата в рамках программы «Коперник»:

— Да, что удивительно, это не стало для нас сюрпризом. Год за годом рекорды бьются, и в какой-то степени мы к этому привыкаем. Но если мы посмотрим назад, то последние пять лет станут самыми теплыми за всю историю, то же касается и десяти последних лет. Все эти температурные рекорды даже не на один, а на два, на три градуса в некоторых регионах – это неизведанная ранее ситуация для земли» из службы мониторинга изменения климата в рамках программы «Коперник».

Ноябрь 2019-го был теплее средних показателей, превысив данные с доиндустриальных времен на 1,3 градуса.

Месяц был значительно более влажным, с сильными осадками и наводнениями в Италии и на Балканах вдоль Адриатического побережья. В то время как в Норвегии и на черноморском побережье было суше, чем обычно.

В то же время, на юго-востоке Австралии наблюдалась продолжительная теплая и засушливая весна, как видно на этой карте с аномально низкой влажностью почвы, что стало основной причиной продолжающихся пожаров в этом регионе.

Джереми Вилкс, Euronews:

— В 2018 году мы выпустили в атмосферу рекордное количество углекислого газа, но на конференции ООН по климату мы говорим о сокращении выбросов — похоже, существует своего рода подрыв доверия, нежели просто разрыв в данных по выбросам?

Глен Питерс, Центр международных климатических исследований в Норвегии:

— Да, подрыв доверия на лицо. Выбросы углекислого газа росли на протяжении десятилетий. И темп их роста не сильно сбавляется. Уровень выбросов возрос на 60% с 1990 года, и на 4% с подписания Парижского соглашения по климату в 2015. Поэтому существует реальный разрыв между сегодняшним уровнем выбросов и амбициями, политической риторикой.

Джереми Вилкс, Euronews:

— Чем нам грозит дополнительный выброс углекислого газа в атмосферу?

Йори Роджель, климатолог из Имперского колледжа Лондона:

— Наука знает об этом не по наслышке. Все очень просто. Каждая тонна углекислого газа, которую мы выбрасываем в атмосферу, способствует дополнительному потеплению. Поэтому таким образом с каждым годом мы ускоряем потепление, мы добавляем риски, и способствуем закислению океана.

Джереми Вилкс, Euronews:

— Экоактивисты говорят, что политикам нужно прислушиваться к ученым. Вы те самые ученые - политики вас слушают?

Йори Роджель, климатолог из Имперского колледжа Лондона:

— Не очень. В 2015 они решили в Париже, что хотят сохранить уровень потепления гораздо ниже 2 градусов — на 1,5 градусах. И ученые заговорили о том, что для этого нужно сделать. А это быстрое сокращение выбросов, чистый нулевой уровень, а значит выбросы в атмосферу должны прекратиться к середине 21 века. Если же уровень выбросов снова увеличится в этом году, то все научные выводы бессмысленны.