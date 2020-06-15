Новые случаи заражения в Пекине

Свыше 76 с половиной тысяч жителей Пекина за последние сутки сдали тесты на вирусоносительство.

Согласно тем же официальным данным, инфекция была выявлена у 59 человек.

Эту информацию передает ТАСС.

Медики предполагают, что случаи нового заражения могут быть связаны с оптовым рынком, торгующим морепродуктами, но подтверждения этой информации из независимых источников пока нет.

В Британии возобновляют работу непродуктовые магазины и заведения общественного питания.

Глава кабмина королевства отметил новый этап ослабления карантинных мер, выпив чашку кофе в одном из торговых центров Лондона.

Вот что заявил Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: "Мы по-прежнему рекомендуем соблюдать все профилактические меры, такие, как социальное дистанцирование, частое мытье рук. Мы возвращаемся к нормальной жизни, мы постепенно побеждаем эпидемию. Мне бы очень не хотелось, чтобы усилия нации и жертвы, на которые она пошла, оказались напрасными".

В Париже, как и во всем регионе Иль-де-Франс, открываются помещения ресторанов и кафе. До этого в столице Франции обслуживать клиентов разрешалось только на террасах.

В июле должны открыться кинотеатры, концертные залы и галереи.

В Испании на побережье Каталонии разрешены морские и солнечные ванны, но чтобы попасть на пляж, требуется приходить пораньше, поскольку количество отдыхающих, которые одновременно могут загорать и купаться, ограничено.

Ну а в иорданской Петре, знаменитом городе-памятнике, пустынно, туристов нет, на улочках, помнящих времена античности, царит тишина.

Петра, внесенная в список культурного наследия человечества ЮНЕСКО, так встречает сезон путешествий, которого, судя по всему, в этом году и не будет, впервые.