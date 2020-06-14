Пустынная Петра: туристов нет с марта

Вот уже более двух тысячелетий древний город Петра, включенный в список 7 новых чудес света, возвышается над иорданской пустыней. Но сегодня его знаменитые розово-красные храмы, высеченные в скале, пусты и безмолвны.

В связи с пандемией коронавируса, иорданские власти ввели запрет на въезд, и последние туристы уехали отсюда 16 марта, за день до того, как страна закрыла свои границы.

Пандемия остановила всю туристическую деятельность: полеты, все виды трансферов и все социальные коммуникации, что привело к застою в гостиничной отрасли. Большинство секторов лишатся бизнеса, на который они рассчитывали Тарек Твисси глава союза отельеров Петры

Иордания принимает около пяти миллионов туристов в год, и туризм составляет 14 процентов ВВП страны, в секторе занято около 100 000 человек.

Из-за психологического давления, которое коронавирус оказал на людей во всем мире, я ожидаю, что они будут путешествовать больше, следовательно будет спрос. В то же время пандемия повлияет на экономику стран, и поэтому люди будут выделять меньше денег на туризм Сулейман Фараджат главный комиссар Управления по развитию туризма Петры

В Иордании с населением около 10 миллионов человек официально зарегистрировано чуть более 800 случаев заболевания COVID-19 и девять смертей.