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Греция

Греческий туризм возрождается

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 Мария Горковская
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Греческий туризм возрождается
Авторское право  Dimitris Papamitsos/AP
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Греция открывается для иностранных туристов. С 15 июня международные рейсы принимает не только аэропорт Афин, но и Салоников. Все вновь прибывшие из государств с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией будут проходить обязательное тестирование на коронавирус. На островах число медицинских сотрудников увеличено.

О рисках и эффективности национальной системы здравоохранения премьер-министр Кириакос Мицотакис рассказывал журналистам на фоне заката на Санторини: "Греческий туризм возрождается. Последние ограничения авиасообщения будут вот-вот сняты. Мы ждем гостей и еще раз повторяем: их безопасность – наш приоритет. Я хочу сказать одно: приезжайте в Грецию. Передайте вашим друзьям, читателям, слушателям, зрителям: мы открыты, их здесь ждут".

В прошлом году Грецию посетили 33 млн иностранных отдыхающих. Доход составил более 19 млрд евро. От туризма напрямую зависят рабочие места 350 тысяч местных жителей, косвенно еще около 700 тысяч.

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