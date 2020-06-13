Польша открыла границы с соседями

После трёх месяцев карантина Польша открыла пограничные пункты с соседними странами. Контроль на польско-литовской границе был снят уже в пятницу. С полуночи субботы проверки на границах с Германией, Словакией и Чехией также стали выборочными.

В ночь с пятницы на субботу снятие двухнедельного карантина для граждан Евросоюза, а также иностранцев, располагающих постоянным видом на жительство в ЕС, отметили на переходе между немецким Франкфуртом-на-Одере и польским городом Слубицы местные жители. "По дороге сюда сегодня вечером я был очень взволнован, - заявил мэр Франкфурта-на-Одере Рене Вильке. - А теперь я просто счастлив, что граница снова открылась. Такое ощущение, что произошло нечто невообразимое!"

Речь, как уточнили в Варшаве, идёт лишь о внутренних границах Шенгенской зоны, которой, кстати, 14 июня исполняется 35 лет. Внешние границы Евросоюза пока останутся закрытыми.

Дату снятия ограничений на въезд граждан остальных стран в Польше пока не назвали. Приостановленное 15 марта международное авиасообщение возобновится 16 июня.