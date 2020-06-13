Скромный праздник в Виндзоре

В Великобритании отпраздновали официальный 94-й день рождения королевы Елизаветы II. В нынешнем году из-за пандемии коронавируса мероприятие было скромным без традиционного парада и массовых гуляний в центре Лондона. Церемония прошла в Виндзорском замке и продлилась около 20 минут.

Торжества начались с артиллерийского салюта. Затем состоялся мини-парад с соблюдением социальной дистанции в два метра между участниками. Военный оркестр Королевской гвардейской дивизии исполнил несколько произведений в том числе государственный гимн Великобритании - "Боже, храни королеву".

Фактический день рождения монарха - 21 апреля. В этот день королева попросила обойтись без артиллерийского салюта, сочтя это неуместным в условиях разгара пандемии.

Несколько дней назад Елизавета II впервые за 68 лет своего правление приняла участие в публичной видеоконференции, которая стала частью общественной кампании по привлечению внимания к проблеме ухода за пожилыми людьми и инвалидами и признанию заслуг тех, кто этот уход осуществляет.