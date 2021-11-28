Нет гендерному насилию!

Тысячи манифестантов вышли в субботу на улицы Рима, чтобы выразить свой протест против насилия в отношении женщин. Это часть 16-дневных глобальных демонстраций активистов борьбы против гендерного насилия.

Организаторы - правозащитные организации - осуждают то, что они считают "институциональной политикой, враждебной женщинам, ЛГБТ-сообществу и тем, кто уязвим перед кризисами в области экономики, здравоохранения и социальной жизни".

"Только в этом году было совершено 109 убийств женщин, т.е. примерно раз в три дня погибала одна из них, и это только официально. А по последним данным 89 женщин ежедневно сообщают о преступлениях, связанных с гендерным насилием - от открытых преследования до публикации интимных материалов в Интернете, от избиений до целого ряда домогательств на работе или дома. 89 случаев в среднем ежедневно", - говорит Карлотта Косутта, представляющая феминистскую организацию "Non Una Di Meno".

В Турции полиция разогнала марш за права женщин в Стамбуле, применив слезоточивый газ и резиновые пули. Протестующие осуждали недавний рост насилия в отношении женщин. По данным правозащитной группы "Мы остановим фемицид" только за последний месяц 18 женщин были убиты их партнёрами или другими мужчинами, а ещё 19 были найдены мёртвыми при подозрительных обстоятельствах .