Удар по профессиональному спорту

В профессиональном спорте пандемия коронавируса привела к временной остановке мировых, европейских и национальных первенств. Для самих спортсменов высокого классса она означала внезапный перерыв в карьере, непростую адаптацию к новым условиям тренировок и еще - финансовые трудности.

Восходящая звезда ски-альпинизма и трейлраннинга итальянец Давиде Маньини знает об этом не понаслышке: "Хотя я живу в маленькой деревушке в горах, ограничения и здесь были очень жёсткими в разгар эпидемии. Мне как профессиональному спортсмену, который каждый день тренируется на открытом воздухе, вне зависимости от того, какая погода, воздерживаться было очень тяжело"...

Вызванный пандемией экономический кризис серьезно затронул мировую спортивную индустрию объемом в 430 миллиардов евро. По данным Европейской федерации индустрии спортивных товаров (FESI), 45 % компаний заявили об упущенной выгоде в период карантина в размере от 50 до 90 %.

У спортсменов, зависящих от спонсоров, прибавилось поводов для беспокойства. Среди них - португальский байдарочник, многократный чемпион Европы и мира, серебряный медалист летней олимпиады-2012 Фернанду Пимента: "Большинство контрактов, особенно с известными спонсорами, ставят конкретную цель - победить на определенных соревнованиях. Если первенства не проводятся, выполнить поставленную задачу невозможно".

Жанна Коллонж, известная французская триатлонистка, также не скрывает беспокойства: "Был момент, когда я засомневалась: справятся ли компании с кризисом или будут вынуждены прекратить деятельность, в том числе бренды, которые поддерживают меня".

За последние недели в Европе, снимающей одно за другим ограничения, повеяло оптимизмом. Недавний опрос Европейской спонсорской ассоциации показывает, что 72 % брендов планируют выполнить свои обязательства перед спортсменами, несмотря на пандемию.