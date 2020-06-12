Джузеппе Конте ответил на вопросы следствия

Ломбардия обвиняет. В пятницу премьер-министр Италии Джузеппе Конте встретился со следователями из прокуратуры Бергамо, которые занимаются расследованием действий властей при пандемии коронавируса. Власти Ломбардии обвиняют правительство в том, что оно запоздало с решением о включении в "красную зону" населенных пунктов в районе Бергамо после выявления там первых случаев заражения.

"Расследование инициированно прокуратурой Бергамо и в этой ситуации совершенно нормально задать вопросы премьер-министру как лицу, обладающему информацией о фактах", - сказал Конте.

Заявители связывают задержку с нежеланием властей останавливать крупные промышленные центры. В жалобах говорится и о проблемах с организацией медицинской помощи.

"Отсутствовала институциональная сплоченность. Вместе мы бы смогли вовремя принять это сложное и требующее смелости решение", - отметил мэр города Нембро Клаудио Канчели.

В качестве свидетелей на вопросы следствия ответили также министры здравоохранения и внутренних дел - Роберто Сперанца и Лучана Ламорджезе. Ломбардия наиболее пострадала от пандемии коронавируса. На этот регион приходится половина всех итальянских жертв COVID-19.