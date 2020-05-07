Польша: выборы по почте, но позднее

Президентские выборы в Польше, запланированные на 10 мая, пройдут по почте в более поздний срок, возможно 12 июля. Парламент страны одобрил законопроект о процедуре заочного голосования, но правящая коалиция приняла решение перенести дату проведения выборов и обвинила оппозицию в затягиванию обсуждения документа, в связи чем на подготовку осталось мало времени.

Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что выборы главы государства пройдут в республике как можно скорее. "Я хочу продолжить работу по модернизации нашей родины. Эти действия можно будет гарантировать, заручившись поддержкой правящей коалиции "Объединенные правые" и парламентского большинства. Достигнутое соглашение дает нам такую возможность и, если я одержу победу на выборах, то Польша увидит результат", — заявил президент.

Законопроект о процедуре проведения выборов по почте из-за пандемии коронавируса был подготовлен по поручению лидера правящей партии "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского.

Левая оппозиция заявила что будет добиваться расследования кризиса, сложившегося вокруг организации выборов. Михал Ваврикевич из движения "Гражданская инициатива" говорит: "В Польше скоро начнутся экономические проблемы и, скорее всего, из-за этого действующий президент Дуда на выборах потерпит поражение, поэтому Качиньский пытается провести выборы как можно скорее. Вчера он еще раз нарушил конституцию, так как, согласно нашему основному закону, необходимо ввести режим чрезвычайного положения и выборы в таких условиях организовать нельзя".

В опросах общественного мнения пока уверенно лидирует действующий глава государства. Ранее против волеизъявления по почте выступили ряд бывших президентов и премьеров Польши, в том числе Дональд Туск, а Еврокомиссия выразила обеспокоенность ситуацией вокруг планирования президентских выборов в стране.