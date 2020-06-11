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Спорт

Представлен маршрут ралли-рейда "Дакар"

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 Марфа Васильева
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Ралли "Дакар"
Ралли "Дакар"   -   Авторское право  AP Photo
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Ралли-рейд "Дакар" во второй раз состоится в Саудовской Аравии, соревнования пройдут с 3 по 15 января, подтвердили в оргкомитете.

Впервые пустынный марафон на автомобилях и мотоциклах разных классов состоялся в 1979 году. До 2008-го основная часть маршута проходила по африканскому континенту. В 2009 году, из-за угрозы терактов, соревнования перенесли в Южную Америку.

В этом году гонка стартует и финиширует в Джидде - городе на западе Саудовской Аравии, её «экономической столице». Подробный маршрут объявят позднее. После подъема на восток и на север, предусмотрен день отдыха в Хаиле, затем снова спуск к Красному морю.

Участниками ралли-марафона "Дакар" могут быть как гонщики-профессионалы, так и любители, последние обычно составляют около 80% состава. В этом году Андрей Каргинов из "Камаза" победил в зачете грузовиков.

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