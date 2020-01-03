"Дакар" стартует в Джидде

Ралли "Дакар" вновь меняет континент.

После гонок в Европе, Африке и Южной Америке старт 2020 года назначен в Юго-Западной Азии. Ралли впервые пройдет в Саудовской Аравии и, согласно планам организаторов, будет проводиться в этой стране ежегодно в течение пяти лет.

В соревнованиях, которые начнутся 5 января в Джидде, примут участие более 350 экипажей в разных категориях – автомобили, мотоциклы, квадроциклы, багги и грузовики.

Власти Саудовской Аравии надеются, что ралли "Дакар" поможет развитию туристического сектора королевства. В последние годы правительство реализует масштабную программу "Видение-2030", цель которой снизить зависимость страны от нефти и провести реформы в различных сферах жизни общества.

Однако правозащитные организации раскритиковали выбор страны для проведения соревнований.

Саудовская Аравия - это государство с настоящей диктатурой. Там применяется смертная казнь. Только в прошлом году 180 человек были обезглавлены, в том числе ребенок Антуан Мадлен Международная федерация за права человека

Правозащитники также обращают внимание на положение женщин в стране. В последние годы власти Саудовской Аравии разрешили им водить автомобиль, посещать футбольные матчи, а также выезжать за границу без предварительного согласия мужчин, но их права по-прежнему ущемляются, заявляют в Международной федерации за права человека.

Ралли "Дакар" в Саудовской Аравии пройдет с 5-го по 17-е января. Участникам предстоит преодолеть 12 этапов общей протяженностью 7 800 километров.