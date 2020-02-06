"Тёмные воды" на защите чистых

Фильм Dark Waters ("Тёмные воды") — это судебный триллер. Он основан на реальной истории американского адвоката, который затеял тяжбу с одной из крупнейших в мире химических компаний, утверждая, что она сознательно загрязняет местную питьевую воду.

Исполнитель главной роли побывал в Брюсселе. Марк Руффало предупредил депутатов Европарламента, что нечто подобное может произойти в Европе:

“Люди реагируют на этот фильм, говоря: "что я могу делать?", "Как я могу это изменить?", "Что мы можем сделать?", "Я ничего об этом не знал”.

Европейские защитники окружающей среды опасаются, что тысячи различных химических веществ, производимых промышленностью, наносят вред здоровью. Это подтверждает адвокат Роберт Билотт, ставший прототипом главного героя:

"Химикаты обнаруживаются в питьевой воде по всему земному шару, в крови по всему миру. Европарламент — это одно из мест на Земле, где есть люди, понимающие природу этой проблемы и её масштаб. Депутаты принимают реальные и комплексные меры, чтобы разобраться с этими химикатами".

Глава Европейского экологического бюро Джоана Сандаль призывает усилить борьбу с загрязнением:

"Это теперь становится политическим вопросом. Появляется всё больше доказательств того, что бытовая химия может иметь серьезные последствия для здоровья. Мы уже видим, что стоимость профилактики заболеваний и их лечения только в Европе оценивается в десятки миллиардов евро в год. Это огромные деньги. Но проблема привлекает к себе всё больше внимания. Возможно, благодаря этому фильму, люди начинают понимать, что мы нужно действовать сейчас".

Но еврокомиссар по вопросам окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкевичюс обещает делать всё от него зависящее, для защиты их и людей:

"Я думаю, что мы должны справиться с этим кризисом. Нас окружают химикаты и различные субстанции. Наша работа будет хорошей, если мы, во-первых, будем выполнять наши правовые акты, во-вторых, регистрировать и проверять новые химические вещества. Тогда, по-моему, мы обеспечим максимальную защиту наших граждан от возможных отравлений".

Герой "Тёмных вод" выводить злоумышленников на чистую воду.

Марк Руффало выразил надежду, что фильм поможет европейским политикам выполнить свой долг.

Актер предлагает использовать инструмент гражданской инициативы, учитывая активностсь "зелёных" и обеспокоенность широкой общественности. Для этого нужно подготовить петицию, и собрать под неё миллион подписей. Со своей стороны, американец обещает предоставить для этих усилий свою 10-миллионную платформу.

Европейские политики согласны принять такую помощь Голливуда.