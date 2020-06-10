Премьера Чехии снова обвинили в конфликте интересов

Более 150 антиправительственных манифестаций состоялись во вторник вечером в десятках городов Чехии. Гражданское объединение "Миллион мгновений за демократию" вывело на улицы десятки тысяч человек. Крупнейшая акция прошла в столице на Староместской площади, в ней приняли участие полторы тысячи человек, для которых заблаговременно пометили брусчатку крестиками.

“Мы заботимся о безопасности участников демонстрации, поэтому сделали разметку, чтобы люди держались на расстоянии двух метров друг от друга", - говорит организатор пражской акции Дамиан Кох.

Объединение под руководством Микулаша Минаржа известно непримиримой позицией по отношению к главе правительства, миллиардеру Андрею Бабишу. На этот раз участники манифестации возложили на него ответственность за запоздалую реакцию на угрозу распространения коронавируса в стране и недостаточное снабжение врачей средствами защиты.

“У этой демонстрации две главные причины, - говорит лидер движения Микулаш Минарж, - злоупотребление властью со стороны премьера и правительства, а также ущерб, нанесенный общественным группам, многие из которых не получили никакой экономической помощи. Вторая причина заключается в том, чтобы не только обозначить проблемы, но и донести необходимость их решения до тех, кто может помочь, – политических партий".

С самого основания движения активисты обвиняют премьер-министра в конфликте личных и государственных интересов. Бабиш, по их словам, использует свой пост для обогащения принадлежащих ему компаний.

“Я не согласна с шагами, которые предпринимает правительство, и с тем, как они решают проблемы, будь то предприниматели, родители, любые категории граждан!” -говорит участница акции Зузана Вильдова.

“Все собравшиеся на этой площади не удовлетворены нынешней ситуацией, и это самое главное", - согласен с ней пенсионер, пожелавший остаться неназванным.

“Что бы ни делало правительство, оно никогда не информирует людей", - добавляет еще одна манифестантка Каролина Гетцова.

Своей победой организаторы акций протеста объявили отмену ограничений числа их участников, которые были введены с началом эпидемии. Правительство республики объявило о снятии ограничений за три часа до начала митингов "Миллиона мгновений за демократию".