Непослушные Мальта, Чехия и Польша. Слово года в разных странах

Программу «О положении Союза” ведёт Штефан Гробе в Брюсселе:

Эта была последняя рабочая неделя года. Государственные деятели спешно пытались завершить дела до наступления сезона новогодних праздников. Руководство стран-членов Евросоюза переходило на рождественский режим.

В центре внимания оказались проблемы реальной жизни — украшение ёлки и покупка последних подарков.

Но с политической точки зрения остались нерешёнными проблемы, который, вероятно, будет требовать больших усилий и в следующем году.

В Европейском парламенте считают, что руководство некоторых стран проявляет непослушание и ведет себя не лучшим образом.

Будем надеяться на мир на Земле, и особенно - на Мальте, в Чешской республике и Польше!"