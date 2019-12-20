Непослушные Мальта, Чехия и Польша. Слово года в разных странах

Программу «О положении Союза” ведёт Штефан Гробе в Брюсселе:
Эта была последняя рабочая неделя года. Государственные деятели спешно пытались завершить дела до наступления сезона новогодних праздников. Руководство стран-членов Евросоюза переходило на рождественский режим.
В центре внимания оказались проблемы реальной жизни — украшение ёлки и покупка последних подарков.
Но с политической точки зрения остались нерешёнными проблемы, который, вероятно, будет требовать больших усилий и в следующем году.
В Европейском парламенте считают, что руководство некоторых стран проявляет непослушание и ведет себя не лучшим образом.
Будем надеяться на мир на Земле, и особенно - на Мальте, в Чешской республике и Польше!"