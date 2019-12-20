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Брюссельское бюро

Непослушные Мальта, Чехия и Польша. Слово года в разных странах

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  Stefan Grobe 
Непослушные Мальта, Чехия и Польша. Слово года в разных странах
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AP
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Программу «О положении Союза” ведёт Штефан Гробе в Брюсселе:

Эта была последняя рабочая неделя года. Государственные деятели спешно пытались завершить дела до наступления сезона новогодних праздников. Руководство стран-членов Евросоюза переходило на рождественский режим.

В центре внимания оказались проблемы реальной жизни — украшение ёлки и покупка последних подарков.

Но с политической точки зрения остались нерешёнными проблемы, который, вероятно, будет требовать больших усилий и в следующем году.

В Европейском парламенте считают, что руководство некоторых стран проявляет непослушание и ведет себя не лучшим образом.

Будем надеяться на мир на Земле, и особенно - на Мальте, в Чешской республике и Польше!"

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