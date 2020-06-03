Бундеслига не станет наказывать за борьбу с расизмом

Немецкий футбольный союз не станет наказывать игроков Бундеслиги, которые во время матчей выражали солидарность с антирасистcким движением после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Например, форвард "Дортмунда" Джейдон Санчо после забитого им гола снял футболку, показав на майке лозунг "Правосудие для Джорджа Флойда". За это игрок получил жёлтую карточку: во время игры запрещено снимать футболки, на которых написаны имя и номер. Отмечается, что судья даже не видел самого лозунга, а отреагировал на факт нарушения правил.

По нормам ФИФА, которым следует и Немецкий футбольный союз, на форме запрещено размещать сообщения политического, религиозного или личного характера. Однако в Бундеслиге решили, что поддержка борьбы с расизмом в этот список не входит. Функционеры обещают и в будущем не наказывать игроков, которые выступят с подобными демонстрациями.