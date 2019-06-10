Молдавия ищет выход из кризиса

Президент Молдавии Игорь Додон созывает срочное заседание Высшего совета безопасности для обсуждения политического кризиса, сложившегося в стране.

Конституционный суд накануне признал незаконным формирование правительства парламентом и назначил временным исполняющим обязанности президента бывшего премьер-министра Павла Филипа, который распустил парламент и призвал провести внеочередные выборы 6 сентября.

Однако социалисты и блок Acum решение суда не признают.

Новый премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила в интервью Euronews: "Это сложный процесс, в ходе которого мы пытаемся избавиться от антидемократического режима олигархов. Эти люди - участники многих коррупционных схем. Мы только что приняли в парламенте решение о расследовании мошеннических действий в банковском секторе, речь идет о миллиарде долларов. Об этом знает весь мир! Мы пытаемся освободить нашу страну и добьемся своего, потому что это - легитимное правительство".

Майя Санду пообещала, что Демократическая партия во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком будет привлечена к ответственности за узурпацию власти в республике.

"Общая цель - покончить с олигархатом. Мы четко даем понять: наш путь в Европу. У партии социалистов - другое направление. Но мы договорились, что наше соглашение об ассоциации станет основой для работы нынешнего правительства. Посмотрим, сколько это правительство будет пользоваться поддержкой, но рискнуть стоит. Страна должна избавиться от этого режима".

Сформировавшие правительство социалисты и блок Acum также приняли декларацию с призывом к судьям Конституционного суда подать в отставку. ЕС, Россия, США, другие страны заявили о готовности сотрудничать с парламентом и новым кабинетом.