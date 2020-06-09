Пандемия дала новый импульс развитию технологических стартапов

К общественному транспорту во время коронавирусной пандемии предъявляют высокие требования, ведь в замкнутом пространстве при большом скоплении людей велика опасность распространения инфекции. Чтобы снизить риски автобусы, трамваи и вагоны метро во французских городах регулярно дезинфицируют. Но новые вызовы требуют новых решений, поиском которых занимаются технологические компании. Одна из таких организаций, базирующаяся в Лионе, предлагает инновационные варианты обивки салонов. Глава компании Жером Блан говорит, что создали материал, который, благодаря процессу фотокатализа, способен почти полностью очищаться от вирусов:

«На удалось внедрить в ткань проводник, который можно назвать катализатором. При контакте с ультрафиолетовым излучением он активируется. Эта реакция нужна, чтобы окислить соединения и превратить их в безвредные молекулы, такие как вода и соли».

Предполагается, что большая часть бактерий и микробов на вирулицидном материале погибнет уже после одной минуты обработки ультрафиолетом. Этот производитель ссылается на успешные тесты в лабораториях в США и Испании и надеется в условиях борьбы с пандемией выйти на международный рынок. По словам Жерома Блана, эти технологии можно использовать не только в общественном транспорте:

«Представьте себе кинотеатры или концертные залы, где используется такая обивка. И между показами или спектаклями будет час обработки ультрафиолетом, что позволит продезинфицировать помещение».

Вирулицидная обивка уже используется в некоторых вагонах лионского метро. В компании-производителе уверены, что скоро эта технология появится в общественном транспорте других городов.