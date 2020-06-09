В Британии жалуются на дискриминацию

Добиться перемен и справедливости в Соединенном Королевстве. Именно этого хотят британцы, которые массово вышли на улицы Лондона, Бристоля, Манчестера, Ноттингема, Глазго и Эдинбурга. Демонстранты протестуют против расизма и полицейского произвола. Европу всколыхнула смерть афроамериканца Дорджа Флойда, погибшего в Миннесоте из-за действий стражей порядка.

Антирасистские плакаты в руках у десятков тысяч людей, многие из которых пережили свой опыт дискриминации. С участниками протестов встретился корреспондент Euronews Люк Ханрахан. Марк Дарси Смит недавно стал объектом нападок. Он говорит, что в Британии распространено множество предрассудков из-за чего страдают прежде всего цветные люди.

Марк Дарси Смит: "Меня как-то остановила полиция. Они объяснили, мол вы подходите под описание разыскиваемого человека. Мы должны вас задержать и обыскать. Когда такие вещи происходят в твоей повседневной жизни, которая кажется абсолютно нормальной, создается впечатление, что на тебя собирают улики. Каждый раз чувствуешь, что подвергаешься оскорблениям на расовой почве. Это накапливается".

Люк Ханрахан, Euronews: "Не так давно ученые университетского колледжа Лондона, проанализировали данные, опубликованные столичной полицией. Исследователи пришли к выводу: приведенные в докладе цифры, показывают: во время карантина чернокожих людей более чем в два раза чаще, чем белых штрафовала полиция за нарушение правил, введенных из-за коронавируса. Для многих этот факт служит иллюстрацией более широкой проблемы в британском обществе ".

Эстер Твенефур также участвовала в акциях протеста. Она - косметолог. Но постоянной работы у женщины нет. Не так давно Эстер узнала, что ее белые коллеги получают значительно большую зарплату за те же функции, что выполняет и она.

Эстер Твенефур: "Им платили в полтора раза больше. Это очень печально. Сердце разрывается на части, потому что мы делаем одну и ту же работу. При этом я получаю реально меньшие деньги. Я думаю люди считают, что на самом деле такого не существует. Но они должны открыть глаза и понять, именно так и обстоят дела в нашем обществе".

"Жизнь черных важна". Станут ли эти протесты поворотным моментом в борьбе с насилием в отношении чернокожего населения? Так, или иначе, нынешнее поколение британцев призывает правительство к решительным действиям против дискриминации и расизма.