В Брюсселе воскресная демонстрации протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола носила в основном мирный характер. Но в конце её произошли столкновения полиции с группами молодых людей.

В тот же день участники акции взабрались на конную статую короля Леопольда II. На него возлагают вину за эксплуатацию и убийства жителей бельгийского колонии в Африке, ныне это Демократическая Республика Конго. Собираются подписи под петицией о сносе памятника.

Манифестанты утверждают, что Бельгия построена в значительной степени на средства, украденные у конголезцев.

Всего на улицы бельгийской столицы вышло около 10 тыс человек. Они в основном выражали солидарность с движением в США "Жизни чёрных важны".

Темнокожие участницы манифестации объясняют свои мысли и действия:

«У меня есть сыновья, я мать, и я здесь, чтобы поддержать чёрное движение, - говорит Регина. - Много женщин очень страдают от того, что приходится переживать их детям».

«Нас по-прежнему угнетает система, - говорит Саблина. - Если мы ищем работу или учёбу, то видим, что с цветными людьми обращаются совсем иначе, чем с другими».

«Это всемирная проблема, - говорит Диана. - Мы обращаемся здесь не только к европейцам, а к людям всего мира».

Подобные акции состоялись в Копенгагене, Лондоне, Будапеште, других европейких городах. Теперь это уже движение за справедливость в широком смысле и за перемены. Оно действительно становится международным.