"Шенген" заработает до конца июня

Европа вернется к полному функционированию Шенгенской зоны до конца июня. Об этом заявила комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Юханссон после видеоконференции глав МВД стран-членов.

Внезапно введеные ограничения на перемешение между соседними государствами и возвращение к строгим проверкам паспортов из-за пандемии коронавируса привели к тяжелейшим последствиям для экономики блока, сама основа которой - единый рынок и свободное передвижение людей и товаров.

Глава МВД Хорватии Давор Божинович: "Большинство моих коллег выступают за постепенное снятие пограничного контроля внутри ЕС, а также Шенгенской зоны. Что касается открытия внешних границ Евросоюза, мы и здесь будем действовать сообща, принимая во внимание то, что в некоторых частях света случаев заражения COVID-19 по-прежнему очень много. Скорее всего, мы выработаем какое-то конкретное решение к июлю".

Странам Шенгенской зоны, среди которых 22 члена ЕС, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн, предстоит, в частности, договориться о том, открываться ли для остального мира разом или для каких-то определенных государств в первую очередь.

Сейчас ограничения на въезд в ЕС действуют до 15 июня, но большинство его членов уже выступили за продление запрета как минимум еще на две недели.