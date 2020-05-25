Испания правит статистику и ждет туристов

Испанский Минздрав уточняет статистику по COVID-19. В результате внесенных изменений за последние сутки число умерших инфицированных уменьшилось почти на две тысячи и, по обновленным официальным данным, теперь составляет 26 834 человека.

"Мы уточняем цифры, перепроверяем данные. Порой встречается продублированная информация. Выясняется, что некоторые умершие или заболевшие были включены в эти списки по ошибке, и у них так и неподтвердилось инфекция. В некоторых автономных сообществах пришли к выводу, что те или иные случаи рассматривались как подозрение на коронавирус, но не более. К тому же часть данных поступает в общую базу с задержкой, это правда", - заявил Фернандо Симон, представитель Минздрава.

В понедельник коронавирусом в Испании заразились еще 132 человека, 50 умерли.

Новые цифры появляются в момент, когда Мадрид, Барселона и Кастилия-Леон вступают в первую фазу смягчения карантина. Здесь открылись парки и летние террасы кафе. Местным жителям отныне можно собираться группами до десяти человек.

Почти половина страны уже вступила во вторую фазу ослабления ограничений. В прибрежных городах открыты пляжи.

Ранее правительство приняло решение отменить с 1 июля двухнедельный карантин для приезжающих иностранцев. Таким образом власти намерены хотя бы отчасти спасти туристический сезон.

В прошлом году Испанию посетили более 83 миллионов зарубежных гостей.