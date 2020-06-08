Срочная новость
This content is not available in your region

Франция

Французская полиция не будет хватать за шею

Комментарии
 Павел Барсуков
euronews_icons_loading
Глава МВД Франции Кристоф Кастанер
Глава МВД Франции Кристоф Кастанер   -   Авторское право  Isa Harsin/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Размер текста Aa Aa

Французская полиция больше не будет применять удушающие приёмы при задержании подозреваемых. Об этом сообщил глава МВД страны. На фоне массовых протестов и беспорядков, вызванных смертью Джорджа Флойда, о запрете на подобные приёмы уже объявили полицейские ведомства нескольких штатов США.

Кристоф Кастанер, министр внутренних дел Франции:

"Я решил принять меры, поскольку никто не должен подвергать жизни опасности при задержании. Захват за шею, удушающий приём больше не должны применять, его исключат из программ в школах полиции и жандармерии. Этот приём опасен. Кроме того, если полицейскому или жандарму необходимо будет удерживать арестованного на земле, то будет запрещено нажимать на шею или затылок".

Кроме того, министр рассказал о целом комплексе мер, которые должны создать в министерстве атмосферу "нулевой терпимости к расизму".

Кристоф Кастанер, министр внутренних дел Франции:

"В случае, если расистские высказывания или действия будут доказаны, виновного временно отстранят от работы. В дополнение к уголовному разбирательству будет проводиться и дисциплинарное".

В то же время Кастанер подчеркнул необходимость защитить честь работников правоохранительных органов. Обвинения в произволе и насилии в адрес французской полиции постоянно высказывались в прошлом году на фоне демонстраций "жёлтых жилетов" и беспорядков, проходивших параллельно с протестами.

По словам Кастанера, 85% французов позитивно относятся к полиции, но министр хотел бы довести этот показатель до 100%.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube