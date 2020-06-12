"Полицейские - не расисты"

Заявления министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера о борьбе с расизмом в рядах полиции вызвали возмущение правоохранителей.

Во многих французских городах прошли акции протеста полицейских. В Лилле они положили на землю наручники, используемые при задержаниях и пели "Марсельзу". Французские стражи порядка считают, что, поднимая проблему расизма в полиции, на них "навесили ярлык".

"Наша полиция - это зеркало нашего народа. Полицейских назвали расистами, тогда как среди нас есть представители разных этнических общин, и мы работаем все вместе, дружно и слаженно", - говорит Ксавье Лево из полицейского профсоюза Unité SGP Police-Force Ouvrière.

Ранее Кристоф Кастанер объявил "бескомпромиссную борьбу с расизмом" и заявил, что полицейские, уличённые в таких взглядах, "будут систематически отстраняться от работы". Кроме того, он сообщил о введении новых требований к полиции:

"Французская полиция - это не американская полиция, - сказал он. - Были подняты законные вопросы. После нескольких месяцев работы комиссия (по полицейским процедурам) сообщила мне о своих выводах, и я решил принять меры, потому что никто не должен рисковать своей жизнью во время ареста. Мы решили отказаться от метода удушения, ему больше не будут обучать в наших школах полиции и жандармерии".

Заявления главы французского МВД были сделаны на фоне резонанса, который получило задержание и в США афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после применения приёма удушения. Но французские полицейские возражают:

"Придерживать голову очень важно в тот момент когда нужно надеть наручники, - говорит Ксавье Лево из полицейского профсоюза Unité SGP Police-Force Ouvrière. - Мы не собираемся держать человека в таком положении 8 минут, а только на то время, когда одеваются наручники. И ничего взамен этого нам не предлагается. Так как же нам проводить после этого задержания? Пусть нам объяснят".

Полицейский префект Парижа Дидье Лаллеман призвал полицейских Франции к сдержанности "в столь особый период". Но в четверг акции протеста страже порядка прошли в парижском пригороде Бобиньи, а также в Тулузе и Сент-Этьене недалеко от Лиона.

Протестующие требовали отставки Кристофа Кастанера и, так же, как и в Лилле, символически бросали на землю наручники. "Полицейские - не расисты", - скандировали демонстранты.

В минувшую субботу по всей Франции прошли акции протеста против расизма и произвола полиции, в которых приняли участие более 23 тыс человек, 5,5 тыс из них - в Париже.