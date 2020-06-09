Франция: между защитой и произволом

Пять лет назад житель французского Лиона Мехди Буата, неоднократно осуждённый, нарушил условия временного освобождения, не вернувшись в оговорённый срок. При задержании его застрелили, хотя он был безоружен. Дело против полицейского закрыли, заявив о самообороне.

Его семья недавно добилась отправки материалов на пересмотр в апелляционный суд.

Мирьям Буата, сестра Мехди:

"Некоторые заявляют, что мой брат получил то, что заслуживал. Мне кажется, это несправедливо. Дело ведь тогда быстро замяли — зачем это было нужно? Потому что речь шла о молодом человеке, сидевшем в тюрьме. Если бы мой брат убил полицейского, тогда наверняка было бы самое тщательное расследование, и он получил бы 30 лет тюрьмы. Но мы тоже требуем справедливости".

Протесты под лозунгом "Жизни чёрных имеют значение" затронули и Францию. Во стране есть и свой "Джордж Флойд" — Адама Траоре: четыре года назад выходец из Кот-д'Ивуара скончался в участке жандармерии после задержания. По словам правозащитников, ситуация в республике далека от равенства и братства.

Нагиб Альям, Ассоциация жертв полицейского насилия:

"Мы боремся уже 35 лет. Иногда мы достигаем успеха, иногда делаем шаг назад. Проблема в том, что у каждого нового правительства свои взгляды на усиление безопасности".

Во Франции тема полицейского насилия актуальна не только в связи с расизмом. В прошлом году массовые антиправительственные выступления часто сопровождались беспорядками.

Гийом Пети, Euronews:

"В 2019 году протесты проходили почти каждую неделю, число жалоб на полицию выросло почти на четверть. Половина из них — обвинения в полицейском насилии".

В профсоюзах полиции заявляют, что про мнение самих предохранителей вспоминают очень редко, а дискуссии по поводу насилия ведутся необъективно.

Тьери Клэр, профсоюз полиции UNSA:

"Никто давно уже не заминает дела о должностных нарушениях, это миф, который продолжают распространять. Но при этом всегда забывают о том, сколь сложна и опасна наша работа. Во время протестов 'Жёлтых жилетов' в прошлом году пострадали 2000 полицейских".

По данным главы французского МВД, 85% французов всё же положительно относятся к деятельности полиции. Тем не менее, накануне глава ведомства рассказал о целом комплексе новых мер по борьбе с должностными нарушениями и расизмом.