Жители США вышли на мирные акции протеста против расизма

Более десяти тысяч человек вышли на мирную манифестацию против расизма и полицейского насилия в Вашингтоне. "Нет справедливости – нет мира!" - скандировала толпа.

Национальная гвардия не позволила протестующим подняться на ступени Мемориала Линкольну, откуда в 1963 году прозвучала знаменитая речь Мартина Лютера Кинга "У меня есть мечта".

Несмотря на жаркую погоду, тысячи людей собрались и в центре Нижнего Манхэттена. Полиция Нью-Йорка задержала около 40 человек за нарушение комендантского часа и несоблюдение социальной дистанции.

Мирные акции состоялись в Чикаго, где местные власти предоставили в распоряжение манифестантов набережную озера Мичиган, а также еще в десятках городов США, в том числе в Сан-Диего, Сан-Франциско и Лос-Анжелесе.

Ранее в штате Северная Каролина в городке Рефорд сотни людей пришли на церемонию прощания с родившимся здесь афроамериканцем Джорджем Флойдом. Его смерть, наступившая после задержания полицией в Миннеаполисе, официально признана убийством.