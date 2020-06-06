Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара отступает из пригородов Триполи. Это подтвердил ТАСС со ссылкой на источник в Палате представителей, которая базируется в Тобруке. Собеседник агентства назвал это частью международного плана по мирному урегулированию гражданского конфликта и отметил, что договорённости могут быть сорваны, если Правительство национального согласия и Турция «не выведут иностранные формирования из Ливии». Накануне под контроль Триполи перешёл город Тархуна.

Боевые действия в стране активизировались на фоне пандемии. В мая поступали сообщения о масштабном и успешном наступлении сил Правительства национального согласия при поддержке Турции. Африканское командование США тогда обвинило Россию в переброске авиации и наёмников в расположения Ливийской национальной армии, до этого с похожими претензиями выступала Анкара. Москва неоднократно отрицала участие в конфликте и называла данные о российских частных военных компаниях в регионе «непроверенными или сфабрикованными».

2 июня миссия ООН в Ливии объяла о согласии сторон вернуться за стол переговоров.