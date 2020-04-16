Ливия: COVID-19 на фоне войны

Пустые улицы. Контроль на дорогах. Так сейчас выглядит ливийская столица Триполи. В стране параллельно существуют два органа исполнительной власти: ПНС Фаиза Сарраджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке государства, совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара. Два конкурирующих правительства (каждое на подконтрольной ему территории) , пытаясь остановить распространение коронавирусной инфекции ввели жесткие ограничения на передвижение граждан и комендантские часы в ночное время. Однако вооруженные столкновения противоборствующих сторон не прекращаются.

Вадах Алкиш, житель Триполи: "Вот только что я услышал звуки взрывов. Такое продолжается уже слишком долго. Мы не знаем, когда все закончится. Многие думают о том, что будет, если войска Хафтара займут город".

Несмотря на призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к сторонам вооруженных конфликтов во всем мире прекратить боевые действия на фоне пандемии коронавируса, враждующие в Ливии лагеря их продолжают. Стороны неоднократно заявляли о готовности пойти на перемирие для борьбы с заболеванием, однако они вновь и вновь ступают в стычки, обвиняя друг друга в его нарушении.

Виллем де Йонге, представитель Красного Креста: "Последние несколько недель мы не видим признаков того, что напряжение как-то уменьшается. Наоборот, мы наблюдаем усугубление внутреннего конфликта. При этом отмечается одна интересная вещь. Врачей и медсестер, которые пытаются в этих условиях лечить больных и одновременно готовятся к COVID-19, сейчас зовут в госпитали оказывать помощь тем, кто получил ранения в вооруженных столкновениях".

Система здравоохранения Ливии уже давно переживает не лучшие времена и выдержать наплыв больных COVID-19 (если такой случится) больницам будет крайне сложно. Пока в республике по данным Национального центра по контролю заболеваний насчитывается около 50 человек зараженных коронавирусом. Умер по меньшей мере один человек. Низкое число случаев инфицирования, считают эксперты, объясняется тем, что у страны практически нет возможности проводить массовое тестирование. Таким образом, угроза распространения коронавируса остается реальной, но как будет развиваться ситуация предсказать сложно. Ливийцы, живущие в состоянии войны вот уже не один год, говорят, что им и без вируса хватает проблем.