В России отрицают переброску военной авиации в Ливию

Информация о том, что России перебросила в Ливию боевую авиацию, не соответствует действительности, заявил "Интерфаксу" во вторник первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Позиция России хорошо известна: мы выступаем за прекращение кровопролития в Ливии, призываем все стороны конфликта воздержаться от применения оружия и сесть за стол переговоров", - сказал Красов.

Ранее информацию о переправке нескольких военных российских истребителей Су-24 и МиГ-29 озвучил на брифинге официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

"Относительно числа и типов воздушных судов. У меня нет точных данных, но речь идет о примерно 14 истребителях Су-24 и МиГ-29. На данный момент это вся информация, которой я могу с вами поделиться", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном количестве военных самолетов российского производства, которые могли оказаться в Ливии.

Тогда же Африканское командование вооруженных сил США (Africom) опубликовала пресс-релиз, в котором эта информация, сопровожденная фотографиями авиабазы Эль-Джуфра, на которых видны самолеты МиГ-29, подтверждалась. По их данным, российскую военную авиацию сначала переправили в Сирию, где ее перекрасили, убрав опознавательные знаки, и затем уже доставили в Ливию.

Командующий Africom генерал Стивен Таунсенд заявил, что Россия "неоднократно отрицала участие в ливийском конфликте, однако теперь этого сделать не сможет".

В начале мая несколько СМИ сообщили со ссылкой на доклад экспертов мониторинговой миссии комитета ООН по санкциям в отношении Ливии, что на территории этой страны находятся от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК). В России после первого ознакомления с докладом заявили о "непроверенных либо сфабрикованных данных", содержащихся в нем.

Ранее турецкое агентство Anadolu со ссылкой на заявление штаба Правительства национального согласия (ПНС) сообщило, что зону боевых действий на западе Ливии покинули до 1,6 тыс бойцов ЧВК Вагнера — они отступили в сторону Эль-Джуфры.

О том, что наемники из ЧВК Вагнера участвуют в Ливии на стороне армии Халифы Хафтара, сообщало агентство Bloomberg. В частности, говорилось о том, что для участия в наступлении армии Хафатра на Триполи в страну прибыли 100 российских наемников. Однако представитель Хафтара и МИД России эту информацию тогда опровергали.

Россия свое вмешательство в ливийский конфликт отрицает. В частности, об этом заявил президент России Владимир Путин в январе. По его словам, "если там и есть российские граждане, то они не представляют интересы российского государства".