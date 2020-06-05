Запасы обогащенного урана в Иране выше нормы почти в 8 раз - МАГАТЭ

Запасы обогащенного урана в Иране выше нормы почти в 8 раз. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

По данным на 20 мая, запасы обогащенного урана в стране составляют 1 571,6 кг, в то время как разрешенный лимит - 202,8 кг.

В МАГАТЭ "глубоко обеспокоены" тем, что эксперты несколько месяцев не могут получить доступ на два иранских объекта. В МАГАТЭ предполагают, что там могут находиться незаявленные ядерные материалы, а также вестись работы, связанные с ядерной активностью.

В агентстве также полагают, что Иран обогащает уран до 4,5%, хотя сделкой установлен порог в 3,67%.

Соглашение по иранской ядерной программе было заключено в 2015 году между Ираном, США, Китаем, Россией, Германией, Францией и Великобританией. В обмен на снятие санкций Тегеран обещал пустить экспертов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, чтобы специалисты могли убедиться "в мирном характере иранской ядерной программы". Власти Исламской республики также обязались вывезти за границу 98% обогащенного урана.

Два года назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что разведка его страны получила документы, доказывающие существование секретной иранской программы "Проект Амад", цель которой - создание пяти боеголовок мощностью 10 килотонн в тротиловом эквиваленте.

В МАГАТЭ и ЕС, однако, заявили, что у них нет данных о нарушении Тегераном атомной сделки.

Власти Израиля неоднократно утверждали, что цель Ирана - создание ядерного оружие. В Тегеране, в свою очередь, подчеркивают, что их ядерная программа носит исключительно мирный характер.

8 мая 2018 года, вскоре после выступления Нетаньяху, США заявили о выходе из соглашения и о восстановлении санкций против Ирана. В Тегеране на это ответили, что также будут постепенно отказываться от своих обязательств.