Иран заявил о начале процесса обогащения урана до 20%

Тегеран сообщи о запуске процесса обогащения урана до уровня 20%, что значительно превышает оговоренный по ядерной сделке 2015 года потолок в 3,67%. Производство запущено на иранском ядерном объекте в Фордо.

На эту новость сразу же отреагировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В своём "Твиттере" он написал:

_"Решение Ирана продолжать нарушать свои обязательства, повышать уровень обогащения и развивать промышленные мощности для подземного обогащения урана нельзя объяснить никак иначе, как дальнейшей реализациией его намерения развивать военную ядерную программу. Израиль не позволит Ирану производить ядерное оружие". _

О своём намерении власти Исламской республики уведомили МГАТЭ 2 января. Ранее иранский парламент поддержал законопроект о возможности повышения уровня обогащения урана на территории страны.

Брюссель выразил обеспокоенность шагами Тегерана:

"Если намерение, о котором заявили иранские власти, будет реализовано, то это будет значительным отходом от ядерных обязательств Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий, с серьезными последствиями для ядерного нераспространения", - заявил представитель внешнеполитического ведомтства ЕС Петер Стано.

Новое отклонение от условий сделки 2015 года имеет целью добиться смягчения с анкций в отнрошении иранских нефтяного и финансового секторов. Глава Международного агентства по атомной энергии должен проинформировать страны-участницы о том, выполнил ли Тегеран своё заявление.

Президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел свою страну из ядерной сделки с Ираном в 2018 году. С тех пор ряд инцидентов привёл к эскалации напряжённости между Вашингтоном и Тегераном. Иранцы стали поэтапно нарушать условия соголашения, хотя ранее президент Хасан Рухани обещал, что его страна будет придерживаться ядерной сделки.

На фоне происходящего Соединённые Штаты, собиравшиеся вывести авианосец "Нимиц" с Ближнего Востока, изменили свои планы. Пентагон заявил, что "в с связи с недавними угрозами со стороны Ирана" авианосец останется на боевом дежурстве в зоне ответственности Центрального командования.