Израиль призывает к "парализующим санкциям" против Ирана

Тель-Авив призывает международное сообщество ввести "парализующие санкции" в отношении Ирана и обещает не допустить создания Тегераном ядерного оружия. С таким заявлением премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил после того, как из конфиденциального отчета Международного агентства по атомной энергии стало известно, что запасы обогащенного урана в Иране почти в восемь раз превысили лимит, разрешенный ядерной сделкой 2015 года.

"МАГАТЭ установило, что Иран отказался предоставлять инспекторам агентства доступ к скрытым объектам, на которых Иран осуществлял секретную военную ядерную деятельность. Иран систематически нарушал свои обязательства и скрывал объекты, где обогащались расщепляющиеся материалы", — заявил Нетаньяху.

Западные информационные агентства распространили доклад МАГАТЭ о положении ядерных проверок в Иране в пятницу. В этом документе говорится, что Иран по-прежнему не допускает экспертов на два объекта, на которых могут находиться незаявленные ядерные материалы, и содержится призыв к Тегерану немедленно начать сотрудничество в полной мере. В агентстве полагают, что Иран обогащает уран до 4,5%, хотя сделкой установлен порог в 3,67%.

В мае прошлого года Тегеран сообщил, что приостанавливает выполнение части обязательств по ядерной сделке, через год после того как США объявили о выходе из договора и ввели против исламской республики экономические санкции. Иран, в свою очередь, настаивает на мирном характере своей ядерной программы.