Рафаэля выводят из карантина

В Одессе открылась выставка «Рафаэль навсегда». На ней представлены гравюры с известных работ мастера Возрождения, многие экспонаты ранее хранились в запасниках или частных коллекциях. Музей западного и восточного искусства готовил эту выставку при участии итальянского культурного центра. Центральным экспонатом стала немецкая гравюра XIX в. «Сикстинская Мадонна».

Выставка в Одессе должна была открыться её в апреле — она приурочена к 500-летию со дня смерти Рафаэля, — так же, как и крупнейшая на данный момент экспозиция произведений художника, которая после вынужденного перерыва возобновила работу в Риме.

В Папских конюшнях представлены более сотни работ Рафаэля из галерей Уффици, Боргезе и музеев Ватикана. Выставка открылась в марте незадолго до введения карантинных мер. Теперь в условиях пандемии эта экспозиции приобретает новое значение, — полагает директор музея Папские конюшни Маттео Лафранкони:

«Мы заново открываем выставку столь важной фигуры Ренессанса, а ведь само слово "Ренессанс" означает возрождение, обновление. Всё это помогает нам воспринимать возвращение к жизни после карантина как обновление, которое открывает новые возможности для страны».

Работа выставки Рафаэля в Риме была реорганизована в соответствии с санитарными требованиями: билеты продаются на конкретные сеансы, посетителей в масках допускают в залы небольшими группами после проверки температуры, а в музее надо следовать указаниям, которые позволяют соблюдать дистанцию.