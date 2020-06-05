Что произошло на норильской ТЭЦ и кто виноват?

29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске из-за повреждения резервуара разлилось более 20 тыс. кубометров дизельного топлива, но об аварии, которую эксперты называют самой крупной в заполярной Арктике, власти узнали только через несколько дней. «Мы чего, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из соцсетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?» - отчитал красноярского губернатора президент Владимир Путин, объявляя о введении на территории режима ЧС федерального уровня.

Что произошло?

Норильская тепло-энергостанция работает на природном газе, дизельное топливо используется как резервный источник. По версии «Норникеля», управляющего ТЭЦ, из-за аномально теплой погоды под резервуаром с топливом просел грунт и цистерна потеряла устойчивость.

В результате 6 тыс. т нефтепродуктов попало в грунт, 15 тыс. – в воды близлежащих рек Далдыкан и Амбарная, достигнув озера Пясино. Общая площадь загрязнения, по официальным данным, составила 180 тыс. кв.м.

После введения режима ЧС на место были направлены несколько отрядов спасателей, в том числе группа МЧС из Красноярска и морские спасатели из Мурманска. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлива, нефтяное пятно удалось остановить на озере Пясино. Экстренные службы сообщают, что на сегодняшний день специалисты откачали более 290 т дизельного топлива.

Разлив норильской ТЭЦ. Вид из космоса. AP/European Space Agency

По словам главы МЧС Евгения Зиничева, сотрудники электростанции два дня пытались справиться с аварией своими силами и не сообщали о случившемся спасательным службам. Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела, в том числе по статье «халатность» за несвоевременное информирование о ЧП.

Также были возбуждены уголовные дела о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод. «Норникель» сообщил «Коммерсанту», что местные экстренные службы были оповещены сразу после разлива.

Климат или человек: кто виноват?

Климатические изменения действительно уже давно отражаются на Арктической природе, вызывая таяние вечной мерзлоты, которое, в свою очередь, может привести к авариям. Тем не менее разлив такого масштаба вызывает у экспертов вопросы.

«Этот резервуар проектировался и строился для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Очевидно, что должны были быть приняты какие-то меры защиты», - считает директор красноярской общественной экологической организации «Плотина» Александр Колотов.

Спасатели работают на разливе дизельного топлива норильской ТЭЦ. AP/Russian Marine Rescue Service

К мерам защиты эколог, к примеру, отнес существующие вокруг подобных резервуаров заграждения, препятствующих распространению разлива. Гринпис Россия считает, что компания могла нарушить правила промышленной безопасности. «Здесь, безусловно, есть и роль человеческого фактора», - говорится на сайте НКО.

Через территорию российской Арктики проходят нефте- и газопроводы, здесь находятся хранилища нефтепродуктов и ядерные реакторы. Ученые из Университета Джорджа Уошингтона посчитали, что из-за протаивания и деградации вечномёрзлых грунтов на нефтяных месторождениях Западной Сибири, в среднем, происходит около 7400 аварий в год.

«Учёные предупреждают, что 45 % месторождений нефти и газа в российской Арктике находится в зоне высоких рисков, где прогнозируемое таяние вечной мерзлоты до 2050 года может нанести серьёзный ущерб инфраструктуре», - отмечают в Гринпис. Экологи настаивают на том, что в условиях глобального потепления «компании обязаны проводить мониторинг грунтов и предотвращать возможное разрушение инфраструктуры».

После аварии Владимир Путин поручил Росприроднадзору проверить все места хранения нефтепродуктов. Ранее стало известно, что осенью 2017 года Ростехнадзор выявил нарушения при эксплуатации резервуаров №2 и №3 на ТЭЦ-3 в Норильске. Всего в ходе проверок в 2017-2018 годах на станции было выявлено 33 нарушения. Тем временем первый вице-президент «Норникеля» Сергей Дяченко подчеркнул, что компания эксплуатировала цистерну бережно, и разгерметизация произошла из-за «внезапного» обвала грунта.

Как разлив скажется на экологии?

Разлив дизельного топлива норильской ТЭЦ. AP/Russian Marine Rescue Service

По оценкам МЧС, на ликвидацию аварии потребуется около месяца. Одна из сложностей, на которую ссылаются спасатели, - отсутствие инфраструктуры. «Удаленное место, нет транспорта, дороги, железной дороги. Флот не подогнать сюда какой-то большой, чтобы производить откачку», - сказал журналистам начальник аварийно-спасательного подразделения Морской спасательной службы Балтийского филиала Александр Лобач.

Экологи считают, что колоссальный объем токсичного дизельного топлива – огромный удар по экосистеме, на восстановление от которого могут уйти десятки лет. По расчётам Гринпис экологический ущерб может составить десятки миллиардов рублей. «Сейчас предельно допустимые концентрации (ПДК) дизельного топлива в воде вблизи места аварии превышены в десятки тысяч раз, никакая рыба в этой зоне не выживет, - говорится в сообщении на сайте организации. - Кроме того, могут пострадать птицы, которые садятся на воду, и животные, которые её пьют. Дизельное топливо осядет на дно и в период половодья загрязнит значительную территорию».

Колотов отмечает, что от разлива пострадает не только экосистема, но и населяющие эту территорию коренные народы. «Удар по рыбным запасам – это удар, прежде всего, по коренным и малочисленным народам, у которых традиционный образ жизни, построенный на рыбном промысле», - сказал эксперт.

В пятницу «Норникель» сообщил, что намерена полностью профинансировать восстановление экологии после аварии. «Ни одного рубля бюджетных средств на это не уйдет, - сказал глава компании Владимир Потанин. - Экологическую систему вернем в нормальное состояние».