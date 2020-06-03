"Барселона": "Мы все играем"

"Мы все играем". Об этой инициативе в преддверии возобновления Чемпионата Испании по футболу объявил клуб "Барселона". К матчу команды против мадридского "Атлетико" будет выпущено 15 тысяч футболок. Часть полученных от продаж средств пойдут в благотворительный фонд клуба, а затем на борьбу с социально-экономическим кризисом , вызванным пандемией коронавируса. Трикотажные изделия будут продаваться на сайте клуба по 65 евро.

Хосеп Вивес, официальный представитель футбольного клуба "Барселона": У этой инициативы две цели. С одной стороны, мы хотим создать атмосферу "Камп Ноу" (стадиона "Барселоны"). Таким образом, болельщики смогут поддержать команду, несмотря на то, матч пройдет за закрытыми дверями. А эта спортивная площадка между тем вмещает 98 тысяч зрителей. С другой стороны, мы хотим позволить фанатам, которые так или иначе не могли бы физически подбодрить игроков, сделать это символически, например, повесив куда-либо купленную футболку с логотипами клуба".

Недавно в продажу поступили защитные маски с цветами футбольного клуба "Барселона". Всего в официальных магазинах представлено три модели. В клубе заявили, что маски соответствуют стандартам безопасности, их можно стирать и использовать до сорока раз. Фирменные маски для лица выпустили и другие испанские футбольные клубы - "Бетис" и "Реал Сосьедад".