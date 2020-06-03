Верховный суд оправдал бывших полицеских, обвиненных в изнасиловании коллеги

Верховный суд Башкирии в среду полностью оправдал бывших полицейских Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева, осужденных к 7 годам заключения за изнасилование коллеги. Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Гузель Масагутова сообщила, что прокуратура обжалует это решение.

В декабре 2019 года Кировский суд Уфы вынес обвинительные приговоры троим бывшим полицейским Эдуарду Матвееву, Салавату Галиеву и Павлу Яромчуку за изнасилование коллеги. Матвеев и Галиев были приговорены к 7 годам лишения свободы, Яромчук получил 6 лет. Суд также обязал их выплатить потерпевшей 3 млн рублей.

Прокуратура просила ужесточить наказание, а также лишить подсудимых специальных званий. В среду Верховный суд республики оправдал Галиева и Матвеева и снизил срок лишения свободы для третьего фигуранта - Павла Яромчука с 6 до 4 лет. Адвокат Галиева Ренат Амирханов сообщил, что размер взысканного гражданского иска был снижен с 3 млн до 500 тыс. рублей, которые выплатит Яромчук.

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года полицейские напали на 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии. Было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц.

Фигуранты дела были уволены из органов внутренних дел. Потерпевшую также уволили за употребление спиртных напитков на рабочем месте. Полицейские были арестованы 6 ноября 2018 года, в апреле 2019 года Яромчук по решению суда был переведен под домашний арест. Аналогичная мера пресечения в мае была избрана двум другим фигурантам дела. Никто из обвиняемых не признал вину.