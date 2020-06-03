Обвинения против Дерека Шовина стали более суровыми

Прокуратура Миннесоты выдвинула новые обвинения против бывшего полицейского Дерека Шовина и его троих коллег, чьи действия привели к смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Обвинения переквалифицированы на более серьёзные: теперь это непредумышленное убийство или умышленное убийство без предварительного плана. Коллег Шовина также обвинили в подстрекательстве к убийству. Максимальное наказание по этим статьям составляет 40 лет лишения свободы.

Четверых полицейских уволили спустя сутки после смерти Флойда, когда трагедия уже получила широкую огласку. Дерек Шовин был арестован 29 мая, его коллеги пока оставались на свободе.

Адвокаты семьи Флойда требуют более сурового обвинения; в противном случае, по их словам, суд может закончиться ничем.