"Помогли и отпустили": анапские полицейские отрицают обвинения в изнасиловании

Полицейские из Краснодарского края, которых подозревают в изнасиловании несовершеннолетней спортсменки, заявили, что помогли девушке поднять выпавший у нее телефон и отпустили ее. Об этом сообщает адвокат правоохранителей.

По словам патрульных, они увидели пару, которая занималась любовью на пляже. Девушка, заметив полицейских, попыталась убежать, но выронила телефон. Правоохранители утверждают, что никакого изнасилования не было. Сейчас проводится экспертиза, которая подтвердит или опровергнет их слова. Задержанные также сказали, что не знали, что девушка несовершеннолетняя: по их словам, она выглядела на 25-26 лет.

Ранее следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело против двух полицейских о принуждении несовершеннолетней спортсменки к действиям сексуального характера. Если их вина будет доказана, они могут сесть в тюрьму на пять лет. Сейчас уже бывшие полицейские находятся в следственном изоляторе.

Жертвой оказалась 17-летняя российская волейболистка, выступающая за команду Московской области. Молодого человека было решено отпустить, и он вскоре скрылся с места происшествия.

"По версии следствия, полицейские за непривлечение несовершеннолетней к административной ответственности понудили последнюю к половому сношению. В результате девушка согласилась на требования фигурантов", - говорится на сайте следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Имена полицейских опубликовал Telegram-канал Baza: это 28-летний сержант Алий Казанчи, 26-летний старший сержант Рустам Наниз и 28-летний сержант Леонид Паланчук. "Все трое в этот момент были в форме и при исполнении. При этом дело возбуждено пока только в отношении Паланчука и Наниза – третий в процессе якобы не участвовал и стоял в стороне", – сообщает источник канала.

Днем ранее в интернете появилось предполагаемое видео задержания. На кадрах не видно лиц, но слышно, как один из полицейских обращается к девушке: "Куда вы пошли, девушка? Стой! Куда вы побежали? Вы что себе позволяете? Кого вы толкаете? Вы сейчас у меня заедете надолго, суток на 15. Не "пожалуйста"! Вы что, друга, что ли, увидели?! Кого вы толкаете?"

Заявление в полицию подал тренер девушки. О том, что с его подопечной что-то произошло, он заподозрил, когда девушка вернулась на спортивную базу позже положенного времени. По некоторым данным, пострадавшая сама рассказала тренеру о случившемся.