Сапожник из Румынии делает ботинки для социального дистанцирования

Вы все время забываете о том, что нужно соблюдать социальную дистанцию? Решение найдено! Румынский сапожник предлагает носить обувь 70-ого размера. Если и вы, и ваш собеседник наденете такие ботинки, то вы будете находиться на расстоянии как минимум полутора метров друг от друга.
Поначалу такие длинные ботинки делали для театральных актеров, но обувных дел мастер из города Клуж-Напока в Трансильвании Григор Луп решил найти им иное применение.
Сапожник рассказал, что уже получил пять заказов из Румынии, Великобритании и Канады. “Мы не ожидали, что люди на самом деле будут их покупать", - говорит Григор.
Луп рассказал, что если вдруг начнется вторая волна пандемии, он сможет делать обувь даже 75-ого размера.
К настоящему моменту в Румынии было зарегистрировано почти 20 000 случаев заражения коронавирусом, умерли более 1200 человек.