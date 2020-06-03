Сапожник из Румынии делает ботинки для социального дистанцирования

Вы все время забываете о том, что нужно соблюдать социальную дистанцию? Решение найдено! Румынский сапожник предлагает носить обувь 70-ого размера. Если и вы, и ваш собеседник наденете такие ботинки, то вы будете находиться на расстоянии как минимум полутора метров друг от друга.

Dan BodeaTransilvania Reporter Dan BodeaTransilvania Reporter

Поначалу такие длинные ботинки делали для театральных актеров, но обувных дел мастер из города Клуж-Напока в Трансильвании Григор Луп решил найти им иное применение.

Сапожник рассказал, что уже получил пять заказов из Румынии, Великобритании и Канады. “Мы не ожидали, что люди на самом деле будут их покупать", - говорит Григор.

Dan BodeaTransilvania Reporter Dan BodeaTransilvania Reporter

Луп рассказал, что если вдруг начнется вторая волна пандемии, он сможет делать обувь даже 75-ого размера.

Dan Bodea Transilvania Reporter Dan Bodea Transilvania Reporter

К настоящему моменту в Румынии было зарегистрировано почти 20 000 случаев заражения коронавирусом, умерли более 1200 человек.