Дональд Трамп: "Для восстановления порядка мы применим армию"

Американский президент сообщил, что федеральные власти готовы для восстановления порядка применить армию.

"Мы прекращаем беспорядки и беззаконие, захлестнувшие нашу страну. Мы положим им конец прямо сейчас", - сообщил Дональд Трамп прессе.

Глава американской администрации посетил церковь св. Иоанна, находящуюся недалеко от Белого дома, она была в воскресенье подожжена и разгромлена протестующими против гибели Джорджа Флойда.

Я настоятельно рекомендовал каждому губернатору вывести на улицы национальную гвардию. Местные власти всех уровней обязаны обеспечить присутствие сотрудников правоохранительных органов на улицах до тех пор, пока насилие не прекратится. Если город или штат отказываются предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему за них.

Я ввожу в города армейские патрули, это полностью вооруженные солдаты, сотрудники полиции получили от меня все инструкции по подавлению беспорядков, погромов и вандализма.

Это не протестные действия, это называется внутренним терроризмом. Убийства невинных, ранение невинных - это оскорбление гуманизма, это профанация всего сущего, это преступление перед богом и людьми.

Америка нуждается в созидании. а не в разрушении, в сотрудничестве, а не в саботаже, и в безопасности, а не в анархии. Дональд Трамп президент США

Беспорядки вспыхнули из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, в которой обвиняют белых офицеров полиции.

Возмущение инцидентом вызвало массовые протесты, которые охватили свыше 70 крупных городов США, тысячи человек были арестованы.