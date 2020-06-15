Happy Birthday, Mr. President!

Времена, когда кинозвезды в вечерних платьях поздравляли американских президентов с днем рождения, канули в Лету.

Сейчас хозяин Белого дома встречает свой 74-ый день появления на свет в жестком режиме избирательной кампании.

А кинозвезд в сверкающих нарядах заменили избирательницы в футболках и шортах.

Но любовный пыл остался прежним.

- Он потрясающий, необыкновенный, мы здесь, чтобы сказать президенту, что он пользуется нашей абсолютной поддержкой.

- Мы его хотим еще на четыре года, еще на четыре года, Донни, давай!

Америка разделена по политическим предпочтениям.

Фасад Белого дома уже почти 3 недели - декорум для многочисленных манифестаций, участники которых обвиняют Дональда Трампа в разжигании расовых предрассудков и призывают его провести реформу правоохранительных органов, его день рождения не стал исключением для тех, кто не хочет видеть Трампа президентом следующие четыре года.