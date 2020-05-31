Трамп обещает "остановить насилие толпы"

Волна протестов в США не спадает. Их участники говорят, что выступают против полицейского насилия и предвзятого отношения правоохранителей к афроамериканцам - эта тема уже не раз поднималась в стране. Поводом к новым выступлениям стал инцидент в Меннеаполисе, где после жёсткого задержания умер 46-летний Джордж Флойд.

В субботу в Индианаполисе в ходе беспорядков погиб человек. В Вашингтоне в субботу вечером протестующие вступили в столкновения с полицейскими, охраняющими Белый дом.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил соторудников спецлужб, которые, по его словам, эффективно обеспечили защиту белого дома, При этом он раскритиковал мэра Вашингтона Мюриэл Боузер, которая, по его словам, не позволила столичной полиции вмешаться в происходящее в городе. Трамп назвал беспорядки "профессионально организованными" его политическими соперниками и пообещал:

"Моя администрация остановит насилие толпы, остановит полностью!"

Смерть Флойда президент назвал трагедией, призвав минюст ускорить её расследование.

В Лос-Анджелесе протестующие жгли машины и скандировали "Black Lives Matter" в нескольких дюймах от полицейских щитов - правоохранители применили для разгона толпы дубинки и резиновые пули.

В Филадельфии по меньшей мере 13 стражей порядка получили ранения, были сожжены полицейские автомобили.

В Солт-Лейк-Сити демонстранты нарушили комендантский час, и губернатор штата Юта направил в город войска Национальной гвардии.