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Полицейские задерживают протестующего в Вашингтоне. 1 июня 2020.
Полицейские задерживают протестующего в Вашингтоне. 1 июня 2020.   -   Авторское право  Alex Brandon/Copyright 2020 The Associated Press

Смерть Джорджа Флойда: американские протесты в фотографиях

 Наира Давлашян
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В США продолжаются массовые демонстрации против полицейского насилия, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполисе. "Я не могу дышать", - повторял 46-летний мужчина, которого сотрудник полиции прижимал к земле около девяти минут. Именно эти слова стали лозунгом протестующих.

В 40 американских городах действует комендантский час, во многих из них вспыхнули беспорядки, были разграблены магазины. В Вашингтоне силы безопасности с трудом справились с ситуацией у Белого дома, и президент США Дональд Трамп был вынужден спрятаться в бункере.

Эти снимки показывают размах американских протестов.

Noah Berger/AP
Протестующие с плакатами в городе Окленде, Калифорния. 1 июня 2020.Noah Berger/AP
Ashley Landis/Copyright 2020 The Associated Press
Протестующие на улицах Лос-Анджелеса.Ashley Landis/Copyright 2020 The Associated Press
Wong Maye-E/Copyright 2020 The Associated Press
Протестующие в Нью-Йорке.Wong Maye-E/Copyright 2020 The Associated Press
AP Photo
Женщина с аббревиатурой BLM ("Жизни чернокожих имеют значение").AP Photo
John Locher/Copyright 2020 The Associated Press.
Протестующие в Лас-Вегасе. 2 июня 2020.John Locher/Copyright 2020 The Associated Press.
Frank Franklin II/Copyright 2020 The Associated Press.
Разбитая витрина магазина в Нью-Йорке. 1 июня 2020.Frank Franklin II/Copyright 2020 The Associated Press.
Evan Vucci/Copyright 2020 The Associated Press.
Протестующие переворачивают машину в Вашингтоне.Evan Vucci/Copyright 2020 The Associated Press.
JOSE F. MORENO/ Copyright 2019 Philadelphia Media Network
Протестующие держат плакат "Я не могу дышать" в Филадельфии.JOSE F. MORENO/ Copyright 2019 Philadelphia Media Network
Wong Maye-E/Copyright 2020 The Associated Press.
Полиция задерживает протестующего в Нью-Йорке. 1 июня 2020.Wong Maye-E/Copyright 2020 The Associated Press.
John Bazemore/Copyright 2020 The Associated Press.
Полицейский обнимает протестующего в Атланте. 1 июня 2020.John Bazemore/Copyright 2020 The Associated Press.
Matt Rourke/Copyright 2020 The Associated Press.
Полицейские встают на колени перед протестующими в Филадельфии. 1 июня 2020.Matt Rourke/Copyright 2020 The Associated Press.

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