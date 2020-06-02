Джорджа Флойда задушили

Стали известны результаты вскрытия тела Джорджа Флойда.

Эксперты сообщили, что Флойд умер от остановки сердца и прекращения дыхания, причина - сдавливание шеи задержанного, которое применил полицейский Дерек Шовен.

В организме Флойда, как сообщает ТАСС, ссылаясь на заключение патологоанатомов, были обнаружены следы интоксикации наркотическими веществами.

Майкл Байден, судебно-медицинский эксперт, сделал заявление: "Смерть вызвана асфиксией, к которой привело сдавливание шеи".

Вторая экспертиза, которая была проведена специалистами, нанятыми семьей Флойда, также установила, что задержанный умер из-за удушения.

Обращаясь к тем, кто пришел поддержать семьи, брат погибшего Теренс Флойд заявил: "Давайте перестанем думать, что наш голос и наше мнение не имеют значения. Давайте ходить на выборы. Не ждите ни от кого инструкций и рекомендаций, учитесь сами разбираться в происходящем.

Экс-президент США Барак Обама призвал тех, кто вышел на улицы, обратить нынешнюю трагедию в поворотный пункт для реформы юстиции.

"Протесты - это голос тех, кто требует изменений порядка в выполнении полицейскими инструкций и в уголовно-правовой системе. Мы осуждаем тех, кто прибегает к насилию, но мы уважаем тех, кто честно выполняет свой долг".

В Нью-Йорке мэр ввел комендантский час, он действует с 11 вечера до пяти утра по местному времени. Нарушившим предписание может грозить тюремное заключение до трех месяцев, а штраф в размере $500.